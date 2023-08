Castelvetro, l'aggressione a Bruno Rinaldi: 'Poteva andare peggio, urgono maggiori controlli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A chiederlo è Bruno Rinaldi, ex consigliere comunale di Castelvetro, molto noto nel comune della fascia pedemontana di Modena.Vittima, ieri pomeriggio, di una violenta aggressione, perpetrata per futili motivi da un 30enne albanese. Come lui era seduto ad un tavolo del Bar Sport di Castelvetro. 'Ad un tratto ho visto una donna entrare con un gratta e vinci in mano ed uscire senza. Le ho chiesto per curiosità, con tono scherzoso, se per caso avesse vinto. In quel momento un uomo, che si è dichiarato il marito, si è alzato dal tavolo al quale stava consumando una birra e si è avventato su di me, stringendomi il collo con le mani. Violenza folle. Voleva strangolarmi. In quel momento le persone che erano con me al tavolo e altri hanno cercato di trattenerlo e di allontanarlo, ma non si staccava. E quando veniva allontanato e si mollava la presa su di lui tornava verso di me. Nulla di giustificabile.

Violenza pura, per nulla. Anche l'avere fatto una domanda alla sua ragazza o sua moglie non poteva generare una reazione simile. Violenta al punto che nel terzo tentativo di aggredirmi ha preso una bottiglia e ha provato a colpirmi con quella. A quel punto è stato trattenuto in maniera più energica e si è calmato, fino all'arrivo dei Carabinieri che hanno verbalizzato l'accaduto. Come sto? Ho il collo che mi fa male in più punti, ma il problema non è quello, è il fatto in sé che preoccupa'.



Il fatto ha generato molto clamore nel Comune. Soprattutto per i futili motivi dal quale è generato. 'Penso spesso a quante persone di quel tipo ci sono in giro anche nel nostro comune. Pronte a reagire in quel modo e a generare violente risse soltanto per avere bevuto. In un altro contesto magari quella bottiglia l'avrebbe usata, oppure pensiamo anche solo se una aggressione così avvenisse nei confronti di una persona meno robusta di me che finisse a terra, sbattendo la testa o altro. Credo che nei confronti dell'abuso di alcool ci voglia una maggiore attenzione non solo sulla repressione ma soprattutto per la prevenzione. Controlli nei bar soprattutto di sera quando queste persone scorazzano nei locali e nelle strade, ci vorrebbe. Credo che sarebbe compito della Polizia Locale fare maggiori controlli di questo tipo. Sulla strade la loro funzione sanzionatoria è stata sostituita dai photored e dalle telecamere. Dovrebbero avere anche più tempo per farlo' - conclude Rinaldi.



Sul caso, in solidarietà a Bruno Rinaldi, è intervenuto il leader di Popolo e Libertà Carlo Giovanardi che ha sottolineato l'importanza del comportamento civile e fermo di Rinaldi anche in quella situazione. 'Rimaniamo convinti che il complesso tema della emigrazione si può risolvere non soltanto con il rispetto della legalità e la punizione per chi delinque, ma anche con una continua opera di educazione ai principi ed ai valori di pacifica convivenza dettati dalla nostra Costituzione'.



Gi.Ga.