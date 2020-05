Castelvetro, le proposte del centrodestra per il post-virus

'Proponiamo alla maggioranza di Castelvetro un primo pacchetto di provvedimenti destinati alle attività produttive del territorio danneggiate dal periodo di sospensione della attività per causa di forza maggiore. Presenteremo le proposte in Consiglio comunale, sono provvedimenti non da show o con pretese irrealizzabili poiché capiamo che una amministrazione non può rimanere senza entrate anche se mai come ora dovrebbe partecipare insieme a noi privati ad un atto di sacrificio solidaristico'. A intervenire è la capogruppo del Centro destra per Castelvetro Cristiana Nocetti.

'Le nostre proposte quindi vertono su un pacchetto di sconti ed agevolazioni fiscali: meno tasse insomma a partire dalla Tari per cui si chiede lo scomputo in bolletta (non sospensione) per i mesi che vanno da marzo fino a giugno per tutte le attività che non hanno potuto lavorare e quindi non hanno prodotto rifiuti; scomputo Tosap da scontare sull’anno sempre per i mesi di chiusura alle attività di ristorazione e svago. Anche in termini di Imu si chiede lo scomputo della tassa relativo ai mesi di mancata attività (sempre almeno per 4 mesi) e si propone una riduzione dei versamenti anche verso i proprietari di immobili destinati ad attività produttive o di ristorazione che rinuncino a parte del canone o che sospendano gli stessi agli esercenti/affittuari - continua la Nocetti -. Inaccettabile la mera sospensione delle tasse così come proposta; le attività commerciali ed economiche che non hanno potuto lavorare non hanno a loro volta avuto nè entrate nè ricavi per cui è necessario che si vada a rivedere la pressione fiscale anche locale rimodulandola al ribasso, almeno per l’anno in corso in attesa che si esca da questo periodo di apnea economica. Altre proposte dovranno rivolgersi oltre che al tessuto produttivo anche alle persone e famiglie. Castelvetro da sempre è un territorio mediamente benestante ma dobbiamo mettere in preventivo anche perdite di lavoro sperando pro tempore ed in numero contenuto senza tralasciare eventuali ricadute psicologiche. Dovremmo pensare anche alle persone con il blocco dell’aumento Irpef almeno per l’anno 2020 e ad eventuale fondo di solidarietà in aiuto a famiglie in difficoltà non basandosi sul mero Isee davvero astringente ma valutando il reddito reale di un nucleo famigliare'.