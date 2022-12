Castelvetro: lunedì 19 l'addio a Don Garuti

Il parroco 69 enne scomparso venerdì

Castelvetro di Modena, comune in lutto per la morte del parroco Alessandro Garuti, darà l'addio al suo parroco lunedì 19 nella messa tenuta presso la chiesa parrocchiale



Nato il 28 marzo 1953 a Formigine, don Alessandro Garuti fu ordinato sacerdote dal vescovo Benito Cocchi il 29 settembre 1984, in Duomo a Modena. Ha svolto il suo ministero dall’Appennino alla Bassa, partendo da Santa Caterina (Modena), dove fu cappellano subito dopo l’ordinazione. Visse dunque la sua prima esperienza da parroco nelle comunità di Montefiorino e Casola. Nel 1997 divenne amministratore parrocchiale anche per le parrocchie di Farneta, Gusciola e Rubbiano. Il 15 agosto 1998 divenne parroco di Castelvetro e nel 2020 divenne amministratore parrocchiale di “S. Antonio Diacono Martire” in Levizzano Rangone.

I funerali avranno luogo lunedì 19 alle ore 14:30 nella Chiesa parrocchiale di Castelvetro.

Dopo la S. Messa si proseguirà per il cimitero locale. Domenica 18 alle ore 20:00 il S. Rosario.









