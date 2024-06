Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per il gruppo di maggioranza “Insieme per Castelvetro” siederanno nei banchi dei consiglieri: Michael Serri (capogruppo), Alessandro Costi, Rita Botti, Roberto Giovini, Elisabetta Del Negro, Mina Benedetti, Salvatore Russo, Aida El Khabch, Rosalinda Lo Truglio, Thomas Lugli e Daniele Cicirelli. Due i gruppi di minoranza: “Cambiamo Castelvetro” con i consiglieri Silvia Vandelli (capogruppo), Cristiana Nocetti, Bruno Rinaldi e Marco Elmo; “Valori Cristiani” con il consigliere Lorenzo Fiorentini (capogruppo).Subito a seguire, l’atto di giuramento davanti al nuovo Consiglio da parte del nuovo sindaco Federico Poppi, che ha pronunciato un breve discorso programmatico contrassegnato da passione, equilibrio e apertura nei confronti della minoranza. Poppi ha poi presentato al Consiglio comunale gli assessori che faranno parte della sua Giunta nei prossimi cinque anni (Giovini, vicesindaco, Botti, Lo Truglio e i due assessori esterni Barbieri e Paltrinieri).Il nuovo Consiglio comunale sarà presieduto dal consigliere di maggioranza Alessandro Costi, con vice Bruno Rinaldi della minoranza.Oltre al sindaco Federico Poppi che già siede di diritto in Giunta, sono stati eletti anche i rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli”: per la maggioranza Lugli e Del Negro e per la minoranza Nocetti.