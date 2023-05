Castelvetro, smottamento sul Guerro: ciclopedonale chiusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’Ufficio tecnico comunale ha predisposto la chiusura, a scopo precauzionale, del tratto che è stato interessato, nelle ultime ore, da smottamenti sul limite della ciclopedonale, provocati dalle erosioni sulla sponda destra del torrente create dalle forti piogge in atto da ieri in tutta la zona.Il corso del torrente Guerro viene costantemente monitorato dai tecnici comunali e non presenta per ora nessun’altra criticità.