Castelvetro: sventato furto di Parmigiano Reggiano

Una auto rubata e sette forme di parmigiano reggiano recuperate dai Carabinieri. Sotratte da ignoti alle 2,30 della scorsa notte nel magazzino del caseificio con sede in via per Spilamberto a Castelvetro di Modena, facendosi strada con il mezzo utilizzato come ariete per sfondare uno degli accessi.Il gruppo di ladri era riuscito nell'impresa, e si apprestava a fuggire con il bottino, quando i Carabinieri, allertati dall'allarme collegato con la centrale operativa sono giunti sul posto. Per i malviventi la scelta è stata quella di scappare abbandonando sul posto il mezzo carico di forme di formaggio.L’auto, rubata poco prima, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre al titolare del caseificio, è stato restituita la merce rubata. Sono in corso accertamenti per identificare gli autori del tentato furto