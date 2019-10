Castelvetro: utensili e attrezzi da lavoro trovati in un casolare

Un altro importante risultato nell’attività messa in campo dai Carabinieri sul fronte dei furti in aziende ed abitazioni. Dopo i due depositi di merce rubata rinvenuta la scorsa settimana in casolari abbandonati e nell'abitazione di un ricettatori, lo scorso fine settimana i militari della locale stazione di Castelvetro, hanno rinvenuto in un casolare abbandonato di campagna, una grande quantità di attrezzi professionali da lavoro. Martelli pneumatici, utensili e trapani. Per un valore di circa 8000 mila euro. Il materiale è stato sequestrato ed è ora visionabile presso la locale stazione dei Carabinieri