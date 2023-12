'Cau Finale, così si celebra un ulteriore declassamento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l’apertura del Cau a Finale Emilia come qualcuno vuole far crede, ma in realtà si sta celebrando un ulteriore declassamento'. Sono queste le parole del capogruppo in provincia Antonio Platis (FI) e del capogruppo in Ucman Mauro Neri in merito all’inaugurazione del Cau.'L’utilità di questi ambulatori dovrebbe essere quello di alleggerire i pronto soccorsi dai codici bianchi e dai pazienti con minor urgenza. Purtroppo l’Ausl di Modena disattende le linee guida dell’assessore regionale Raffaele Donini e invece di aprirli al Policlinico o Baggiovara lo fa chiudendo i punti di primo intervento di Finale Emilia e Castelfranco. In pratica – accusano Platis e Neri – risparmiano qualche turno di infermieri e medici per metterli a copertura degli altri ospedali periferici che arrancano per la cronaca carenza di personale'.

'La risposta vera che si attende in questo territorio è invece l’apertura dei 4 posti letti di terapia sub intensiva, già annunciati da diversi anni, che dovevano essere un punto cruciale per rilanciare veramente l’ospedale Santa Maria Bianca. Purtroppo – spiegano Platis e Neri – temiamo possano diventare parcheggio tra reparti diversi (cardiologia, pneumologia e medicina) che hanno visto ridursi drasticamente i posti letto ordinari. Ricordiamo che la ‘semi-intensiva’, inizialmente esclusiva per pneumologia e poi estesa alle altre due specialità, ha bisogno di anestesisti, medici, infermieri specializzati e oss. Risorse che attualmente non ci sono e che L’Ausl non spiega come reperirle e neppure come formarle. La direzione Ausl – attaccano i forzisti – quando annuncia che i malati di cuore potranno essere ospitati lì, vuol dire che garantirà anche il cardiologo di notte a Mirandola? Perché se ci sarà lo deve dire altrimenti prende per il naso i cittadini. Le linee guida ministeriali dicono chiaramente che bisogna aprire i reparti di terapia semi-intensiva dove c’e’ quello di anestesia, ma qui a Mirandola aprono “muri” senza preoccuparsi di chi ci lavorerà dentro'.