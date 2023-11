Cave San Cesario, come è possibile che la Granulati Donnini continui a

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Granulati Donnini spa” , ditta del settore delle attività estrattive ben nota qui ad Altolà dove da oltre un decennio estrae ghiaia. Nonostante questo, la ditta ha sempre continuato a lavorare e per noi residenti nulla è cambiato, anzi la situazione ci sembra addirittura peggiorata: i camion entrano ed escono di continuo dalle cave per immettersi sulla già pericolosa e trafficatissima via Martiri Artioli, tormentando noi residenti con smog, polveri e rumore'. A intervenire in questi termini è il Comitato Altolà Cave.'Ci eravamo illusi che il fallimento della 'Granulati Donnini' potesse portare alla conclusione delle escavazioni, stralciando, una volta per tutte, il progetto del mega-frantoio di Altolà risalente al lontano 2015. Ciò non è avvenuto, purtroppo.

Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco e ci ha risposto che l’attività estrattiva in corso rappresenta un elemento di favore rispetto all’opportunità di vendita del ramo di azienda - continua il Comitato -. La pazienza ormai è al limite: non possiamo più accettare decisioni che ci obbligano a dover sopportare ancora escavazioni di ghiaia autorizzate quasi vent’anni fa ed ancora attive, dopo proroghe su proroghe concesse con troppa facilità e con motivazioni difficili da sostenere: prima per l’emergenza covid, poi la guerra in Ucraina. Oggi, pur in presenza di un fallimento, si continua a scavare. Come è possibile che la ditta possa continuare a lavorare come se nulla fosse? Ce lo chiediamo noi, così come i numerosi cittadini della frazione che nell’ultimo periodo si sono rivolti al Comitato. Siamo tutti preoccupati per il futuro del nostro territorio, tutto ci appare incomprensibile ed incognito, anche il presente. Non sappiamo cosa ci aspetterà una volta portata a termine la vendita del ramo d’azienda, ma una cosa è certa: il comitato e i cittadini si opporranno ad altre escavazioni e alla costruzione del mega-frantoio'.