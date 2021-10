Cave San Cesario, nuovi cartelli di protesta

Continua la protesta del Comitato Altolà Cave a cui si uniscono anche i cittadini della frazione: diversi striscioni sono stati appesi lungo via Martiri Artioli e zone limitrofe.Ricordiamo che l’amministrazione di San Cesario recentemente ha autorizzato una nuova cava, “Ponte Rosso 2”, sempre all’interno del Polo 9 di via Martiri Artioli.'La scadenza è prevista per il 29 marzo 2026, come è possibile leggere dal cartello esposto all’ingresso di cava - hanno spiegato dal Comitato -. Non ci aspettavamo che nel 2021 venisse autorizzata una nuova cava, a distanza di più di dieci anni dall’approvazione del piano delle attività estrattive, ora che tutte le altre escavazioni sono ormai ultimate. Questa cava produrrà un traffico di camion di ghiaia continuo, per almeno altri tre anni, in pieno centro abitato, davanti alla Basilica. La ghiaia scavata nella nuova cava, “Ponte Rosso 2” verrà infatti lavorata all’interno dell’unico frantoio attivo nel nostro territorio, il frantoio “San Cesario” di via Modenese'.