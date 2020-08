Cavezzo, banditi con passamontagna fanno esplodere Postamat

Colpo con l'esplosivo questa notte allo sportello automatico dell'ufficio postale di Cavezzo. Alle 1:20 quattro persone travisate da passamontagna hanno fatto esplodere l'apparecchio Postamat in via Ernesto Papazioni. La deflagrazione però ha danneggito quasi tutto il contante presente in quel momento nel dispositivo per cui l’importo asportato è stato solo una parte rispetto al contenuto.I malviventi sono fuggiti con una macchina di grossa cilindrata. Immediate sono state le telefonate al 112 e le pattuglie dei carabinieri si sono subito messe alla caccia dei quattri, senza tuttavia rintracciarli.