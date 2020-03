Cavezzo: la stazione dei Carabinieri riaperta al pubblico

C'era anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, colonnello Marco Pucciatti, alla riapertura al pubblico e a garanzie della piena operatività delle unità, dei locali della stazione di Cavezzo, chiusa temporanamente per consentire la sanificazione.La temporanea chiusura si era resa necessaria dopo che uno dei militari era stato riscontrato positivo al Corona Virus. L'attività della stazione non si era comunque fermata, garantita attraverso la collocazione della stazione mobile dell’Arma. I servizi esterni, dovendo osservare il periodo di quarantena per i militari in servizio, sono stati da subito garantiti con il personale delle stazioni limitrofe e della compagnia di Carpi. Dal 27 marzo scorso la caserma è stata resa di nuovo accessibile alla cittadinanza ed i servizi esterni, particolarmente intensi in questa fase di emergenza, sono regolarmente garantiti dal personale inviato di supporto.