Cavezzo: merce non pagata per 250mila euro, magazzino sequestrato

Attraverso due aziende che impiegavano anche quattro lavoratori in nero, acquistavano merce di vario genere come materiale edile ed elettrico, pannelli isolanti, materassi, acqua minerale con il chiaro intento di non pagarla. Le aziende ed i loro titolari si rendevano irreperibili ai fornitori, stoccando la merce non pagata in un capannone nel comune di Cavezzo. Qui, la Guardia di Finanza, allertata dalle denunce dei fornitori che non riuscivano a contattare le aziende debitrici, hanno rinvenuto merce per un valore di 250.000 euro, acquistata da fornitori ignari che lo scopo degli acquirenti fosse quello di non procedere al pagamento.In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Carpi, insospettite dal notevole andirivieni giornaliero di automezzi, hanno proceduto agli accertamenti all'interno del magazzino scoprendo il grande carico di materiale.Gli approfondimenti, anche di natura contabile, hanno portato all'accertamento che beni acquistati in passato e quelli presenti nel magazzino erano stati regolarmente acquisitati da diversi fornitori ubicati sull’intero territorio nazionale, ma mai pagati nonostante i numerosi solleciti, pervenuti nel tempo dai creditori.In pratica, una volta consegnata la merce i fornitori non riuscivano più a contattare, in alcunmodo, le due società di Cavezzo, i cui responsabili si rendevano a tutti gli effetti irreperibili.Contattati dai Finanzieri carpigiani, tutti i hanno confermato il mancato pagamento.Alla luce dei fatti ricostruiti ed a seguito delle ulteriori indagini coordinate dal Sostituto Procuratore presso la locale Procura Monica Bombana i militari hanno proceduto al sequestro dei locali delle aziende denunciando tre cittadini italiani per i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta.La merce è stata restituita ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla contestazione sia dei proventi illeciti conseguiti dagli autori della truffa che delle violazioni alla normativa lavoristica.'L’intervento, rientrante nella più ampia attività di polizia economico-finanziaria posta in essere - viene sottolineato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena - ha raggiunto l’obiettivo di tutelare le aziende sane da soggetti che minano l’economia tramite l’immissione sul mercato di merci a prezzi concorrenziali a seguito della commissione di reati'