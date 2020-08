Cavezzo: preso dopo avere rubato le chiavi della casa del parroco

Nella notte del 27 luglio aveva forzato una finestra della canonica della parrocchia di Cavezzo nel complesso della chiesa 'San Paolo apostolo' in via della Protezione n.14. Una volta all'interno aveva disattivato l'impianto di videosorveglianza tranciandone i cavi e rubato le chiavi che gli avrebbero aperto sia le porte della canonica sia della chiesa sia del parroco Kielbasa Amndrzes Jacub, al momento assente per un viaggio in Polonia, suo paese d’origine.



I Carabinieri della Stazione di Concordia, al termine di una attività di indagine basata anche sulle immagini estratte dal dispositivo di videosorveglianza prima della sua disattivazione, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, un 45enne di Cavezzo, pregiudicato. Raggiunto e denunciato per furto.