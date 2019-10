Centrale di spaccio in garage: 25enne arrestato a Novi

Piante già essiccate e confezionate, bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi. C’era una piccola centrale di spaccio nel garage di una abitazione di Novi di Modena dove i Carabinieri della locale stazione sono entrati a seguito di una perquisizione mirata.



Diverse, nelle ultime settimane, le segnalazioni arrivate da residenti della zona all'Arma rispetto ad una possibile attività illegale all’interno di quell'immobile.



Ieri, dopo diversi accertamenti e riscontri i Carabinieri decidono di entrare in azione. Bussano alla porta dell’abitazione dove un 25 enne vive con i suoi genitori. Giunti nel garage la sorpresa. Il ragazzo, forse all’insaputa della famiglia, aveva allestito una piccola centrale per il confezionamento e lo spaccio di marjuana. Nessuna coltivazione casalinga come in diversi casi riscontrati anche di recente, ma solo confezionamento. In buste ed in singole dosi, pronte per lo spaccio, presumibilmente in zona. O vendute direttamente al domicilio. Sono 185 i grammi di marjuana pronti per essere confezionati in appositi sacchetti, sequestrati dai Carabinieri. Una quantità sufficiente per fare scattare, nonostante l’assenza di precedenti, l’arresto del giovane, processato questa mattina per direttissima con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze supefacenti



Nella foto la merce sequestrata dai Carabinieri