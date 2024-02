Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ricordiamo che cinque anni fa il centrodestra a Maranello si presentò diviso con Luca Barbolini sostenuto da Lega e Forza Italia (che ottenne il 36,2%) e Guglielmo Sassi sostenuto da Fdi che ottenne l'8,8%. Al ballottaggio Zironi vinse col 65,8%.Al di là delle dinamiche maranellesi la presentazione della Goldoni di oggi è stata anche l'occasione per la prima stretta di mano in pubblico tra i due pretendenti alla candidatura di sindaco di Modena per il centrodestra, Piergiulio Giacobazzi e Luca Negrini.