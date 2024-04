Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le idee e i progetti concreti da realizzare per la nostra comunità - afferma la candidata sindaco Elisa Parenti - saranno il forte collante di questa coalizione unita, ampia, inclusiva, competente e affidabile. E fra i candidati di tutte le liste saranno rappresentati con impegno categorie professionali, associazioni del territorio, famiglie e imprese'. Dopo l'apertura della sede elettorale, si continua con il calendario di aperitivi nelle frazioni iniziando l'11 aprile al Seven Club di Casinalbo.In foto, da sinistra a destra: Corrado Bizzini (capolista Formigine Città in Movimento), Luca Malagoli (segretario Partito Democratico Formigine), la candidata Sindaco Elisa Parenti, Armando Pagliani (capolista Formigine al Centro), Teresa Grasso (AVS), Giulia Martina Bosi (Formigine Viva), Alessia Nizzoli (Movimento 5 Stelle), Paolo Fontana (AVS)