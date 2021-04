Che cos'è la scuola per te? Pensieri ed emozioni dei bimbi di Vignola

Disegni e messaggi colorati decoreranno le vie del centro di Vignola mercoledì 7 aprile. Un gruppo di genitori di alcune scuole della cittadina, accumunati dal desiderio di tenere alta l’attenzione sulla scuola perché “la scuola è vita”, si sono uniti allo scopo di dare voce alle emozioni e ai pensieri di bambini e ragazzi di ogni età, che stanno vivendo un periodo molto particolare e difficile a causa della pandemia.“Che cos’è la scuola per te?”, questa è la domanda a cui i più piccoli stanno rispondendo dando libero sfogo alle proprie emozioni sotto forma di disegni e messaggi, che verranno stampati su cartoncini colorati e appesi lungo le vie di Vignola. Tra quelli già pervenuti c’è chi pensa che “la scuola è stare insieme”, “la scuola è un’isola felice”, “la scuola è un posto dove si sbaglia e si migliora”.C’è tempo fino a domenica 4 aprile per inviare i contributi, firmati con solo il nome e l’età del bambino e del ragazzo, all’indirizzo email: lascuolaevita2021@gmail.com

