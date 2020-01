Chiedeva pizzo ai baristi di Fiorano, salernitano condannato a 5 anni

E' stato condannato a 5 anni per estorsione aggravata e ieri i carabinieri di Maranello lo hanno arrestato e condotto in carcere eseguendo un ordine di carcerazione. A finire dietro le sbarre è un salernitano residente a Maranello, pregiudicato e disoccupato. L'uomo, in base alla denuncia sporta ai carabinieri di Fiorano da un barista fioranese nel 2010, chiedeva il pizzo a diversi bar del Comune. Le indagini dei militari condotte nel 2010 e 2011 hanno permesso di accertare i fatti e ieri è arrivata la condanna per estorsione aggravata.