Chirurgia Mirandola, Ausl: 'Riduzione perfisiologica per le festività'

'A informazione dei cittadini, la riduzione dei posti letto in alcuni reparti e in particolare in chirurgia, è una operazione da sempre prevista su tutte le strutture ospedaliere nel periodo festivo (invernale ed estivo) ed è corrispondente alla fisiologica riduzione delle attività di sala operatoria programmate durante i giorni di festa, che dunque vedono una diminuzione di ricoveri per interventi chirurgici programmati.L'obiettivo è consentire il turnover delle ferie cui i professionisti sanitari hanno diritto, ancor di più alla luce del carico in continuo aumento legato alle attività covid che riguardano non soloil territorio ma anche gli ospedali. Tale riduzione, che si inserisce anche in un attuale contesto di carenza nella dotazione organica infermieristica, lascia intatta l'attività in urgenza e non impatta in alcun modo sulla organizzazione futura dei reparti in quanto il normale assetto viene ripristinato immediatamente dopo le feste, alla ripresa di tutte le attività'. l'Ausl di Modena in risposta indiretta all'analisi di Antonio Platis, consigliere comunale UCMAN e consigliere provinciale sulla riduzione dei posti letto a chirurgia.'Quanto alle critiche sullo spostamento di personale da un'attività all'altra - prosegue l'Ausl - si ricorda che purtroppo la pressione della pandemia sull'intero sistema sanitario, in particolare nelle ultime settimane, comporta molteplici riorganizzazioni quotidiane, per garantire a tutti la migliore presa in carico sia territoriale che ospedaliera e la messa in atto delle attività necessarie proprio per scongiurare l’ulteriore diffusione del virus, in particolare il tracciamento, l’individuazione delle persone positive e l’accelerazione delle vaccinazioni.Le riorganizzazioni svolte pertanto non sono a danno di un servizio fondamentale come l'ospedale, bensì l’obiettivo di tutte le attività legate alla gestione dell'emergenza è proprio quello di evitare il più possibile ai cittadini il ricovero'. Da qui l'appello dell'Amministrazione di 'lasciar cadere atteggiamenti polemici e invece portare un gesto di solidarietà e appoggio verso il personale che ha garantito in questi due anni la propria presenza generosa e instancabile'