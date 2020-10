Chiude il ponte sullo Scoltenna: cambia anche orario bus

Cambiano anche percorsi ed orari del trasporto pubblico. In particolare viene modificato il percorso della linea 730 Sestola – Fanano – Vignola, nel tratto Ponte Scoltenna – Ponte Docciola - Ristorante Martino, facendo transitare i mezzi via Ponte Prugneto, Renno, Pavullo, Verica e viceversa.

Chiude il ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola, dalle ore 8 di mercoledì 14 alla mezzanotte di venerdì 16 ottobre, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla spalla di valle, nell’ambito di un cantiere, partito lo scorso 31 agosto di messa in sicurezza della struttura.

