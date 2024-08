Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Erano da poco passate le 14 e i due chiamano il 112 per chiedere aiuto. A rispondere è la Sala Operativa dei Carabinieri di Pavullo che attiva immediatamente i soccorsi. Sul posto si recano la squadra in pronta partenza della stazione Monte Cimone e i Carabinieri della locale stazione di Fanano. I tecnici del CNSAS dopo averli localizzati, decidono di calarsi sui due escursionisti dall’alto. Dopo una discesa su corda di un centinaio di metri i due tecnici raggiungono padre e figlia mettendoli in sicurezza. Gli operatori dopo essersi accertati che non vi erano problemi sanitari hanno iniziato il recupero dei due camminatori verso l’alto per riportali sul sentiero. Padre e figlia sono poi stati accompagnati con il mezzo fuoristrada del CNSAS a Canevare per riprendere la loro vettura.