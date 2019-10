Cinque anni di violenze taciute: madre dice basta e denuncia il compagno

Dall'aprile del 2014 ha subito ripetutamente percosse, violenze e minacce. Da parte del compagno, un 49enne italiano, originario di Bari che con lei conviveva insieme ai due figli minori, in un appartamento a Vignola. Per la donna quell'uomo era diventato un incubo ma per anni, forse per paura, aveva tenuto nascosta la violenza dell'uomo. Riuscendo a celarla anche agli occhi dei sanitari del pronto soccorso al quale alcune volte si era dovuta rivolgere per ferite e contusioni riportate. Traumi provocati dal marito ma spacciati per cadute od incidente. Ma dopo anni di soprusi la donna non ce l'ha più fatta e domenica sera, di fronte ad un nuovo atto di violenza, senza un fatto scatenante ed estremo, all'estremo della sopportazione ci è arrivata lei, che ha deciso di denunciare il marito ai Carabinieri raccontando loro i soprusi subiti negli ultimi 5 anni.