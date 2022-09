Cisl in lutto: è morto Rosario Roselli, responsabile zona di Sassuolo

Lutto alla Cisl Emilia Centrale. È scomparso Rosario Roselli, responsabile Cisl per la zona di Sassuolo. Era malato da tempo. Aveva 50 anni, lascia due bambine.'Rosario si è fatto apprezzare nella nostra organizzazione sia per le sue competenze professionali che per le sue doti umane – dichiara la segretaria generale Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo – Lascia un grande vuoto, ma per fortuna anche un esempio da seguire per chi desidera impegnarsi nel sindacato'.Assunto alle ceramiche Pastorelli (oggi gruppo Faetano Del Conca) nel 1992 come carrellista magazziniere, Roselli si era iscritto alla Cisl nel 1993. Nel 1994 era stato eletto nella rsu e nel 2000 aveva cominciato a lavorare a tempo pieno nel sindacato come operatore Cisl nella zona di Maranello.Nel 2005 era entrato nella segreteria Femca, la categoria dei ceramisti di cui è stato segretario dal 2013 al 2021. I funerali sono stati celebrati stamattina a Castelfranco Emilia.