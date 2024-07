Clandestini, ubriachi alla guida, spacciatori e ladri: rafffica di denunce dai carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Carpi, Maranello e Serramazzoni, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sempre a Maranello, un altro utente della strada veniva denunciato per guida con patente revocata e false dichiarazioni sulla sua identità: declinava false generalità ai Carabinieri simulando di aver dimenticato la patente a casa, ma in realtà non aveva più titolo per condurre veicoli per la pregressa revoca del titolo di guida.

A Formigine è stato operato il sequestro di un autoveicolo poiché il conducente guidava senza la prevista copertura assicurativa, mentre a San Prospero un 19enne è stato trovato nottetempo in possesso di un tirapugni in acciaio, oggetto che, destinato a recare offesa alla persona, ha comportato per il giovane una denuncia ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975.



Nell’ambito del contrasto all’uso o detenzione illegali di stupefacente, nel fine settimana sono state sottoposte a controllo diverse persone trovate in possesso di stupefacente.

A Sassuolo, Fiorano Modenese e Castelvetro 6 persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena poiché colte nell’atto di consumare delle droghe: nella circostanza sono stati sequestrati 1 grammo di marijuana, 1 di hascisc e 2,5 grammi di cocaina. Ancora a Sassuolo i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 48enne, che deteneva a fini di spaccio 8 grammi di cocaina e 7 di hascisc, procedendo alla sua denuncia in stato di libertà.



Tre uomini di origini magrebine, sono stati infine denunciati dai Carabinieri a Sassuolo per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Di questi, un marocchino 44enne è stato fermato da addetti alla vigilanza di un centro commerciale mentre cercava di oltrepassare le casse con diversi generi alimentari occultati sulla persona, e pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per furto; un tunisino 19enne e un marocchino 47enne sono stati controllati per strada non in regola con il permesso di soggiorno.