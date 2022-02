Clandestino non paga la corsa del taxi: bloccato ed espulso

Ieri notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile hanno proceduto al deferimento in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, di un30enne indagato per violazione delle norme sulla permanenza dello straniero nel territorio della Stato.L’intervento è stato effettuato dalla pattuglia in sevizio notturno di controllo del territorio nel centro abitato di Castelfranco Emilia, dove la persona aveva usufruito del servizio taxi senza corrispondere il dovuto della corsa.L’uomo, al controllo dei Carabinieri, è risultato irregolare nel territorio dello Stato, poiché inottemperante al provvedimento di intimazione a lasciate il territorio nazionale. Il trentenne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica e sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio dello Stato.Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno tratto in arresto un 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.Il giovane, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari a seguito di aggravamento di precedente misura cautelare meno afflittiva, nella giornata di ieri è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza dibattimentale. Al termine, durante la ricollocazione agli arresti domiciliari, il 25enne si è scagliato contro i militari strattonandoli e spingendoli per impedire il compimento dei loro atti d’ufficio.Questa mattina è stato condotto di nuovo davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. a decorrere dal termine della precedente misura degli arresti domiciliari.