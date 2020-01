'Comparto alimentare, dalla Regione manca politica seria su commercio'

'La sinistra in Regione non è in grado di fare una politica seria sul commercio, tanto che i costi per l'intero comparto dei commercianti alimentari sono aumentati, con nuovi balzelli'. Così il sindaco di Vignola e candidato consigliere della Lega in Regione, Simone Pelloni, attacca il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini.

'I costi per questo tipo di imprese oggi sono in aumento - spiega Pelloni - e il perché è presto detto. Ormai da anni, e giustamente, tutti i titolari di pubblici esercizi atti alla somministrazione di alimenti (negozi, bar, ristoranti, etc.) sono tenuti a svolgere corsi specifici sulla corretta conservazione degli alimenti e le buone pratiche da adottare. Ora, però, tutti questi commercianti non potranno più fare riferimento a esperti Ausl, che tenevano i corsi gratuitamente, ma dovranno appoggiarsi necessariamente ai privati. Senza nulla togliere alle capacità e alle professionalità di questi ultimi, ciò significa almeno due cose: la prima è che aumentano i costi, perché questi corsi ognuno se li deve pagare di tasca sua. In secondo luogo non c'è più il ruolo determinante del pubblico a garantire la necessaria trasparenza, in situazioni come queste che alla fine riguardano la salute e la sicurezza di tutti i cittadini. Ora, è inutile per la sinistra cercare di recuperare all'ultimo con improbabili provvedimenti. La realtà è questa e, per pagare di meno, occorre cambiare chi ci governa fin dal Dopoguerra'.