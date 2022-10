Caso Coop, Comune a Legambiente: 'Interesse pubblico evidente per il territorio'

'L’impegno di questa Amministrazione per la rigenerazione dell’esistente è fuori discussione: lo testimoniano progetti, il cui percorso è già avviato, come il recupero dell’ex Macello e quello dell’ex mercato ortofrutticolo in maniera congiunta con la stazione dei treni. Quanto all’ipotesi di trasferimento dell’attuale negozio Coop in un’area di proprietà della stessa Coop su via Per Sassuolo, come più volte ribadito, siamo all’inizio di un percorso di approfondimento e valutazione che vede la partecipazione di tutte le istituzioni e gli enti preposti che, ognuno per la propria parte, stanno studiando le ricadute effettive del progetto'.Così l'amministrazione di Vignola, guidata dal sindaco Emilia Muratori () replica alle critiche di Legambiente 'La Conferenza preliminare, che ha cominciato i suoi lavori a settembre, servirà proprio a questo, a verificare se il progetto è conforme ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, regionale e nazionale.