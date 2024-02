Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Anche in Consiglio comunale, dove il progetto è stato ovviamente illustrato nei mesi scorsi, non c’è stato alcun voto negativo. Si tratta infatti, per il nostro territorio, di un’opportunità turistica che abbina il recupero di un bene storico e la valorizzazione di percorsi come la Via Vandelli e il Percorso Natura - afferma l'amministrazione -. Inoltre, nell’ambito dell’art. 53 verranno dati alla comunità una nuova area verde attrezzata e un’area di sosta nei pressi del cimitero, entrambe pubbliche e in adiacenza del centro abitato di Torre Maina'.