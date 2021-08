Comune di Nonantola: 'Musei e biblioteche off limits senza Green pass'

'Per entrare in biblioteca e al museo sarà necessario esibire il green pass (in formato digitale o cartaceo) e un documento di identità, se la persona non è conosciuta agli operatori incaricati di effettuare i controlli all'ingresso. Resta in vigore l’obbligo di mascherina e di sanificazione delle mani. Chi non dispone di strumenti digitali può recuperare e conservare il Green Pass in versione cartacea con la tessera sanitaria e l'aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista'. Lo comunica il Comune di Nonantola.'Per i servizi erogati dalla biblioteca comunale, in attesa di linee di indirizzo più specifiche, le attività di mera consegna e restituzione di materiali che non comportino la sosta in biblioteca (assimilabile al take-away), potranno avvenire come in precedenza, senza necessità di esibire il Green Pass, ma comunque dopo la verifica di temperatura corporea, utilizzo corretto di mascherina e sanificazione delle mani. Il box restitutore esterno della biblioteca rimane a disposizione per restituire liberamente i documenti presi in prestito. Inoltre in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19'.