Comune Spilamberto paga assorbenti alle donne. Ma solo se lavabili

A Spilamberto, nell'ambito dei progetti contro le disparità di genere, la riduzione dei rifiuti e la 'promozione di pratiche sociali e ambientali virtuose', ora c'è un contributo all'acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili e abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale in sostituzione dei tradizionali assorbenti monouso. Il bando è rivolto a tutte le donne (anche minori) in età fertile residenti nel Comune: eroga un contributo per le spese di coppette mestruali e assorbenti lavabili o abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale, tipo 'period panties o period underwear' lavabile e non usa e getta, precisando che 'devono intendersi come alternativi e in sostituzione degli assorbenti usa e getta, nel rispetto della finalità di riduzione dei rifiuti'. Le domande possono essere presentate fino al prossimo 12 novembre, per acquisti effettuati dall'1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021. 'Spilamberto - spiega il sindaco Umberto Costantini - è una comunità in cui si può parlare di mestruazioni. Vogliamo lavorare alla riduzione della disparità di genere partendo dall'eliminazione dei tabù che, non potendo nemmeno essere pronunciati, non ci consentono di elaborare concretamente e politicamente un mondo inclusivo'. E così, 'come Come prima azione, simbolica e concreta allo stesso tempo, abbiamo deciso mesi fa di eliminare la tampon tax all'interno della nostra farmacia invitando al contempo il parlamento a legiferare per abbassare l'Iva sugli assorbenti in tutta Italia'. E grazie alla stessa mozione si è deciso di 'testare la gratuità di presidi che non siano usa e getta. Questa non è solo una lotta delle donne per le donne, è di tutti, vogliamo combattere in maniera intersezionale questa lotta femminista, in modo da creare ricadute positive sia per la comunità che per l'ambiente'.