Comuni montagna modenese al voto: braccio di ferro Lega-Fdi

In attesa venga ufficializzata la data del voto, continuano le grandi manovre in provincia di Modena per l'individuazione dei candidati sindaci nei sei Comuni che andranno alle urne tra pochi mesi. Se il quadro a Finale Emilia è delineato (molto probabile la sfida Poletti-Palazzi), più complessa è la situazione nei 5 Comuni della Montagna i cui cittadini sono chiamati a scegliere il proprio primo cittadino.In casa centrodestra aappare ormai scontata la ricandidatura del sindaco uscente Luciano Biolchini (nella foto), anche se la sezione Lega della Montagna è pronta a non appoggiarne la figura. Al primo cittadino infatti il Carroccio non perdona in particolare le posizioni ritenute troppo morbide sulla chiusura del Punto nascite dell'ospedale, ma Biolchini è comunque blindato da Fratelli d'Italia. Una linea di frattura quella separa Lega e Fdi che emerge come filo conduttore in questa fase di individuazione delle candidature montanare. Nel Pd pavullese invece salgono le quotazioni della ex consigliera regionale ed ex sindaco di Lama Luciana Serri, mentre appaiono più impervie le strade che portano all'ex sindaco Canovi e all'ex presidente della Provincia Pattuzzi.è certa ormai la ricandidatura del sindaco uscente Maurizio Paladini che nel 2016 corse in solitaria senza avversari. Il centrodestra sulla figura di Paladini appare diviso: da una parte Fratelli d'Italia non ne esclude l'appoggio in caso di assenza di alternative, mentre la Lega ne esclude il sostegno in modo categorico (ricordiamo che a Montefiorino vive il senatore leghista Stefano Corti) ricordando i trascorsi pro-Bonaccini di Paladini stesso.si candida per la terza volta il sindaco Fabio Braglia in quota Pd, anch'egli eletto senza avversari nel 2016. Quest'anno però il centrodestra pare intenzionato a contrapporre a Braglia un proprio candidato e si tratterà di un nome in quota Fratelli d'Italia.il sindaco Gianfranco Tanari, civico, rinuncia al bis e al suo posto si candiderà Federico Ropa, attuale vicesindaco. Sul nome di Ropa dovrebbe convergere il centrodestra.Infine aoggi guidata dal sindaco Pd Marco Bonucchi, la Lega vorrebbe candidare il direttore di banca di Montefiorino Lorenzo Biolchini, ma Fratelli d'Italia starebbe lavorando a un profilo legato al mondo giovanile.