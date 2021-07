Comuni ricicloni: San Prospero e Castelfranco al top in regione

Sono 26 i Comuni 'ricicloni' dell'Emilia-Romagna, 10 in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 277.828 abitanti coinvolti. E' quanto emerge dalla 28esima edizione del dossier Legambiente che premia i municipi più virtuosi nella raccolta rifiuti. Tre sono i Comuni premiati nella classifica 'vincitori assoluti': Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, e due comuni della provincia di Modena, San Prospero per quelli tra i 5.000 e 15.000 abitanti e Castelfranco Emilia per i Comuni sopra i 15.000 abitanti. Dell'intera regione la provincia di Modena è quella maggiormente rappresentativa. Ben 15 dei 26 comuni ricicloni dell'Emilia-Romagna sono modenesi: San Prospero, Cavezzo, Camposanto, San Possidonio, Medolla, Concordia sulla Secchia, Bastiglia, Novi di Modena, Spilamberto, Castelfranco Emilia, Marano sul Panaro, San Felice sul Panaro, Carpi, Soliera, BomportoRimangono però parecchie differenze all'interno della regione. Infatti, come sottolinea Legambiente, da un lato sono diversi i Comuni che hanno raggiunto con un anno di anticipo i risultati fissati dalla legge regionale sull'economia circolare (cioè meno di 150 chili di rifiuti per abitante mandati a smaltimento ed il 73% di raccolta differenziata): 130 amministrazioni per circa due milioni di abitanti.Dall'altro lato alcuni territori non hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalla Regione nemmeno a fine 2020. Tra questi la provincia di Ravenna, 'profondamente in ritardo in tutti i Comuni e nel capoluogo'. Situazione che gli era valso l'ottenimento del primato 'Sacco Nero' in occasione dell'ecoforum regionale dello scorso novembre. Proprio in quella sede Legambiente Emilia-Romagna aveva avviato il dibattito sul futuro piano rifiuti, evidenziando che se tutta la regione riuscisse ad ottenere i risultati dei territori più virtuosi in due-tre anni si potrebbero risparmiare altre 300.000 tonnellate di rifiuti altrimenti destinati all'incenerimento, portando così allo spegnimento di altri due impianti.Uno degli strumenti fondamentali per raggiungere traguardi indicati da Legambiente è senza dubbio la tariffa puntuale, che pero' e' in ritardo. L'applicazione della tariffazione puntuale era prevista entro il 31 dicembre 2020, 'ma ad oggi purtroppo sono solo 90 i Comuni in regola, (27% del totale) per un terzo della popolazione regionale'. Ritardo 'dovuto probabilmente anche alla pandemia ha influito sulle scelte delle amministrazioni locali'. 'Le esperienze in corso in tanti territori della regione- dichiara Legambiente- ci dimostrano che nei prossimi cinque anni ci saranno le condizioni per aumentare in modo significativo la raccolta differenziata, i posti di lavoro connessi e per chiudere due degli otto impianti di incenerimento pubblici oggi in attività, in tutto sono undici se si considerano anche quelli solo per rifiuti industriali. A condizione che i territori e le imprese vogliano davvero andare in questa direzione'.