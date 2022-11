Con la droga in tasca, aggredisce i Carabinieri: arrestato a Pavullo

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il 22 enne fermato per un controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano all'interno di un parco pubblico. Qui i militari avevano notato due persone sospette nei pressi di un parco pubblico. Tali da fare scattare un controllo.Dei due, il 22enne era in possesso di 181 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione mentre l’altro, 41enne, è stato trovato in possesso di 5,2 grammi di hashish.Il 22enne, durante le fasi iniziali del controllo, si è scagliato contro i Carabinieri, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni, costringendo i militari ad usare la forza per immobilizzarlo e trarlo in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Il 41enne e’ stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura. Nel corso dell’intervento, i militari operanti hanno riportato lievi ferite.L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale S. Anna di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.