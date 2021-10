'Con Paladini a Montefiorino ha vinto la prima repubblica'

“Prendo atto del risultato bulgaro ottenuto e mi complimento col sindaco confermato Paladini. In qualche modo a Montefiorino abbiamo assistito alla rivincita della Prima Repubblica col sindaco rieletto che ha addirittura superato il suo mentore, il 93enne Ciriaco De Mita che, ricandidatosi sindaco a Nusco nel 2019, ha ottenuto 'solo' il 58% dei consensi'. Così il senatore Lega Stefano Corti commenta il risultato del Carroccio in montagna.'In ogni caso auguro buon lavoro alla nuova giunta, insieme all'auspicio che possa fare il meglio per la comunità di Montefiorino. Ribadiamo, nonostante alcune prese di posizioni errate da parte dei media locali, che Paladini non è certamente un uomo legato al centrodestra. Egli ha sostenuto il Pd nel 2018 e 2019 e ha lavorato per la riconferma di Bonaccini alla guida della Regione. Ogni narrazione diversa ha probabilmente contribuito a creare faziosa confusione nell'elettorato, a meno che ovviamente, non emergano anche a posteriori documenti che provino il sostegno di altre forze di centrodestra a Paladini stesso - chiude Corti -. Parallelamente sono soddisfatto della vittoria di Ropa a Zocca che la Lega ha appoggiato convintamente, del ballottaggio a Pavullo e dell'ottima prestazione di Gionata Magnani a Sestola, dove, con due consiglieri, la sua lista vigilerà sull'operato del Pd”.