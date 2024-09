Con 'Webboh' giovani in festa a Mirandola: e ora la Notte Gialla si fa in tre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul palco si sono alternati ieri sea alcuni tra i più celebri 'content creator' e influencer del panorama italiano, Un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo i protagonisti dei social network e vivere un’esperienza coinvolgente.

Alcuni degli artisti presenti: Rosa Chemical, El Matador, LDA, Luk3 e Ascanio, Vyperr, Lorenz Simonetti... e tanti altri. E questa sera seconda serata di Notte Gialla, pensata all’insegna della musica e della comicità.



Alle 21, Piazza Costituente si animerà con l’esibizione della marching band 'Basterdjazz', un gruppo noto per la sua energia travolgente e il sound unico che fonde jazz, funk e hip-hop, che proseguirà con un percorso itinerante per le vie del centro. A seguire, salirà sul palco il comico Paolo Migone, fra i pionieri della comicità 'Made in Zelig', che con il suo stile inconfondibile e la sua ironia sottile promette di far ridere e riflettere il pubblico.



Domenica 8 Settembre, infine, ultimo giorno della 'Notte Gialla' dedicato alla grande musica orchestrale. Alle 21, la 'Massimo Budriesi Orchestra' chiuderà la tre giorni di spettacoli con un concerto che spazierà tra i più celebri brani della tradizione italiana e internazionale.



Con la sua maestria l’orchestra offrirà uno spettacolo di alta qualità, capace di incantare gli spettatori e regalare un finale danzante a questo intenso weekend di festa.



'Notte Gialla rappresenta una garanzia per il divertimento e l'intrattenimento di fine estate a Mirandola. Un'intuizione vincente, della nostra Amministrazione, che negli anni ha saputo efficientarsi e toccare gli interessi di un pubblico sempre più vasto e fidelizzato. È per noi motivo di grande soddisfazione poter constatare non solamente il costante aumento dei numeri di affluenza, bensì anche la crescente partecipazione di fruitori che accorrono a Mirandola richiamati dalla qualità degli spettacoli contenuti in una kermesse che ormai rappresenta un marchio di qualità del 'made in Mirandola'. -ha affermato Marco Donnarumma, Assessore alla Promozione del Territorio.



'È con grande entusiasmo che abbiamo presentato l'edizione della 'Notte Gialla', un evento che negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per la città di Mirandola e i suoi abitanti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un'esperienza che sappia coinvolgere tutta la comunità, offrendo momenti di svago, cultura e intrattenimento per ogni fascia d'età. Anche quest'anno abbiamo voluto arricchire il programma con serate che riflettono la diversità e la ricchezza del panorama artistico contemporaneo: dal mondo digitale con il 'Webboh Fest' alla potenza della musica dal vivo con i 'Bastardjazz', fino alla comicità di Paolo Migone e al gran finale orchestrale con la 'Massimo Budriesi Orchestra'. Sono certo che anche questa edizione della 'Notte Gialla' saprà regalare emozioni indimenticabili'.



Ilaria Zoni (Ufficio Promozione Turistica - Comune di Mirandola): “Non poteva mancare anche un tocco 'green' alla sesta edizione della Notte Gialla. A partire da questa edizione, per sensibilizzare e incentivare maggiormente il pubblico più giovane ad una mobilità più sostenibile, in occasione della prima serata - dalle ore 17 sarà attivo il “trenino giallo' che garantirà il servizio navetta dalla Piazza Costituente alla stazione dei treni. Nelle due serate successive invece, a partire dalle ore 18, il trenino sarà in servizio al fine di offrire un percorso turistico fra le vie più caratteristiche della città. Infine, sarà attivo il parcheggio dedicato alle biciclette al cospetto della statua dedicata a Giovanni Pico. Inoltre vorrei ricordare come, in occasione della prima serata, per i vincitori del progetto “Mirandola Start Up Ready” organizzato dall’Ufficio Cultura è stato riservato un posto in prima fila per vedere e ascoltare più da vicino i cantanti e creator più amati dalla community di Webboh'.