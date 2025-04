'Concerto Modena City Ramblers: sconcerta leggerezza del Comune di Spilamberto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Mentre l'Italia intera osserva i giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, il comune di Spilamberto conferma il concerto da 45mila euro dei Modena City Ramblers, ignorando ogni richiamo al rispetto e alla sobrietà. In un momento in cui persino l'Anpi ha avuto la decenza di invitare a rinviare gli eventi 'chiassosi', evidentemente, per questa amministrazione, il rispetto e il senso del decoro possono essere messi da parte in nome di un'iniziativa di cattivo gusto, fuori luogo e scollegata dal sentimento di cordoglio che attraversa il paese'. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, riprendendo quanto pubblicato stamattina da La Pressa.

'Sconcerta la leggerezza con cui si spendono risorse pubbliche - 10mila euro solo per il cachet della band - per un evento che coinvolgerà soltanto 3.000 persone, in un momento in cui l'intero paese è chiamato alla sobrietà. Confermando l'iniziativa, il Comune ha fatto una scelta di cattivo gusto e assoluta inadeguatezza. Fratelli d'italia condanna con fermezza questa deriva: rispetto e decoro non sono accessori, sono il minimo che un'amministrazione deve ai suoi cittadini', conclude Barcaiuolo.