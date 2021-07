Concordia e Novi: albero cade su furgone e vetrine rotte, tre feriti

Un furgone distrutto e due persone all'interno ferite, estratte dai Vigili del Fuoco e trasportate all'ospedale. E' questo uno degli effetti più gravi del violento nubifragio che a breve distanza dalla pioggia e dalla grandine che hanno colpito la fascia pedemontana, si è abbattuto sull'area nord della provincia. Un forte temporale con forte pioggia e violente raffiche di vento che hanno spezzato e sradicato diversi alberi, soprattutto nella zona di Novi e di Concordia. E' in queste zone che si sono registrati i fatti più gravi. Tre le persone ferite, due all'interno di un furgone sul quale si è abbattuto un albero sulla via Provinciale e a Novi dove una persona è coinvolta e rimasta ferita a seguito della rottura della vetrina di un negozio. Vigili del fuoco al lavoro nelle aree più criticheNotizia in aggiornamento

