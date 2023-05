Concordia, controlli antidroga col cane Fait

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le pattuglie sono state impegnate in ispezioni in diverse aree, parchi pubblici e luoghi di aggregazione, oltre che in esercizi e locali del territorio comunale, e con il fiuto del cane antidroga Fait sono state individuate alcune persone in possesso di sostanze stupefacenti per le quali sono seguite le procedure di rito da parte della Polizia Locale.'Il servizio svolto a Concordia si inserisce all’interno di un progetto provinciale di contrasto all’abuso di bevande alcoliche ed all’utilizzo di stupefacenti, e in futuro saranno programmati altri servizi analoghi sempre con l’utilizzo di unità cinofile antidroga.Il Comune di Concordia presta da sempre un’attenzione speciale ai giovani, rafforzando l’azione educativa in collaborazione con le scuole, ma anche con attività di controllo, prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti - si legge in una nota - L’Amministrazione comunale ringrazia la Polizia Locale dell’Area Nord per il servizio svolto a Concordia e per l’attenzione costante che dedica alla prevenzione e al contrasto allo spaccio e al consumo di droghe. Ringraziamenti che si estendono anche all’unità cinofile della Polizia Locale dell’Unione Terre dei Castelli per Il prezioso supporto prestato con l’ausilio del cane Fait'.