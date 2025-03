Concordia, Francesco Borghi è nuovo sindaco dei ragazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è svolta domenica al Teatro del Popolo la cerimonia di proclamazione del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Concordia. Cerimonia resa solenne dall’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Filarmonica Giustino Diazzi. La suggestiva cerimonia è stata resa solenne dall’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Filarmonica Giustino Diazzi, a cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale.

Alla presenza dell’assessore regionale alla scuola Isabella Conti, della dirigente scolastica Anna Maria Cristaldi, del sindaco di Concordia Marika Menozzi, del sindaco di San Possidonio, Veronica Morselli, e del sindaco dei ragazzi di San Possidonio, Kaur Harsirat, è stato ufficialmente proclamato nuovo sindaco dei ragazzi Francesco Borghi.



'È stato un momento emozionante, che segna l’inizio di un percorso di partecipazione attiva per tanti giovani del nostro territorio - dichiara l’assessore alla scuola del Comune di Concordia Paola Giubertoni - Attraverso il CCRR, i ragazzi imparano il valore della democrazia, della responsabilità e del lavoro di squadra. Possono esprimere le loro idee, proporre progetti e confrontarsi su temi che riguardano la scuola, il territorio e la società, sviluppando così il senso civico e la consapevolezza che ogni cittadino, indipendentemente dall’età, può fare la differenza'.Il percorso che ha condotto alle elezioni è durato un mese e, sotto la guida di esperti in progetti di cittadinanza attiva, ha coinvolto gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in un progetto condiviso con il Comune di San Possidonio e l’Istituto comprensivo, accompagnandoli nella scoperta del funzionamento delle istituzioni e dell’importanza della democrazia.“Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un’importante esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva che offre ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e contribuire in modo concreto alla vita della propria comunità. L’entusiasmo e la partecipazione di questa giornata - conclude l’assessore Paola Giubertoni - dimostrano quanto i ragazzi di Concordia abbiano idee, energia e voglia di contribuire alla crescita della loro comunità. Il futuro può costruirsi solo partendo dal presente e la comunità di Concordia, con l'istituzione del Ccrr, insieme ai ragazzi e a tutta la comunità scolastica, ha iniziato un nuovo presente'.