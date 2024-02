Concordia, il candidato sindaco del Pd è Marika Menozzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con l’assemblea di domenica mattina - ha dichiarato la segretaria del circolo Ornella Tibasti – il Partito Democratico di Concordia ha scelto all’unanimità una candidata capace, fortemente autorevole, che incarna quella domanda di innovazione, proveniente dall’interno del nostro circolo, ma anche dall’esterno e, al tempo stesso, quella esigenza di continuità con il buon lavoro svolto dal sindaco, dall’amministrazione e dai consiglieri in questi cinque anni'.Il suo nome era nell’aria da tempo; lei stessa ammette, nel presentare la propria candidatura all’assemblea del Pd, che non è stata una decisione facile da prendere, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute da dentro e fuori il partito.

'Pensare di ricoprire il ruolo di candidata sindaco mi faceva e mi fa tuttora sentire la responsabilità dell’onere di questa scelta. Non si tratta di una responsabilità individuale, ma collettiva, che investe Concordia, i suoi cittadini, ma prima di tutto questo partito, al quale mi sono avvicinata cinque anni fa, osservandolo, comprendendo la tenacia dei propri iscritti, degli amministratori che ne fanno parte, delle persone che cercano di sostenerne ogni giorno il dibattito e il confronto. Per quanto mi riguarda, ho cercato di riversare le idee e gli indirizzi nati qui dentro nel mio amministrare quotidiano, perché assegno alla politica un ruolo fondamentale per il buon governo di ogni paese e anche di Concordia. Ho interpretato il fare politica rispondendo ai bisogni delle persone, interrogandomi sui problemi di oggi, e lavorando per dare una visione al paese.



Ho cercato di occuparmi delle domande fondamentali dei cittadini, e decidere quale obiettivo perseguire insieme, e continuerò a farlo per dare possibili risposte sulle questioni fondamentali come la sicurezza, il centro storico, il calo demografico, gli investimenti sulle nuove generazioni, la qualità della vita dei cittadini, la cura del territorio. Ho fatto questa scelta solamente per amore di Concordia, perché desidero dare a Concordia il prestigio che si merita, mettendo a valore tutte le sue potenzialità'.



'Il PD di Concordia - conclude la segretaria Tibasti - propone la candidatura di Marika Menozzi alle altre forze politiche di coalizione, alle forze sociali e civiche, parlando con loro di punti programmatici per Concordia, ma anche di idee e politiche per il territorio'.