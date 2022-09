Concordia, la dirigente Pellacani lascia l'istituto Sergio Neri

In occasione della conclusione del suo incarico come dirigente dell’Istituto comprensivo “Sergio Neri” Concordia-San Possidonio l’Amministrazione comunale rivolge un saluto di apprezzamento alla dirigente scolastica Raffaella Pellacani, che andrà a dirigere un altro istituto.'Da 9 anni a Concordia, il suo lavoro ha accompagnato una fase delicata e complessa che ha attraversato l’immediato post sisma fino all’emergenza sanitaria offrendo un prezioso contributo al cambiamento del contesto scolastico locale. Il suo percorso professionale ha accompagnato la ridefinizione della rete scolastica, l’apertura di una nuova scuola secondaria e la creazione di un ambiente scolastico moderno e stimolante costruito attraverso percorsi che si sono sviluppati con il necessario coinvolgimento di tutti gli attori del contesto educativo. Sono numerosi i progetti didattici portati avanti in stretta collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la scuola che hanno rinnovato la didattica consentendo di realizzare, grazie al coinvolgimento di tutto il corpo docente, una esperienza scolastica di particolare qualità. È questo il valore aggiunto del prezioso lavoro svolto dalla dirigente Pellacani, e l’Amministrazione comunale gliene è particolarmente riconoscente - si legge in una nota -. L’Amministrazione comunale augura alla dottoressa Raffaella Pellacani un futuro professionale ricco di soddisfazioni e auspica che il patrimonio di esperienze e conoscenze consegnato all’Istituto comprensivo “Sergio Neri” Concordia-San Possidonio trovi una continuità di percorso con la nuova dirigenza scolastica che presto si insedierà'.