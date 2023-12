Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il sindaco Luca Prandini esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Concordia profondo cordoglio per la scomparsa di Paola Capelli, amata maestra prima della scuola dell’infanzia di Fossa e poi del nido Arcobaleno di Concordia - afferma l'amministrazione di Concordia -. Paola ha cresciuto numerose generazioni di concordiesi ed è stata educatrice anche del sindaco Prandini, che ricorda con affetto le sue qualità umane e professionali rimaste indelebili nei ricordi di numerosi cittadini cresciuti grazie alle sue attenzioni. Molto impegnata nel volontariato, Paola è stata una storica volontaria del canile intercomunale di Mirandola, a cui ha dedicato 20 anni di impegno a tutela dei cani e dei gatti ospiti del rifugio. Paola è stata anche una attiva volontaria di Pro Loco Concordia contribuendo alle attività per la valorizzazione del territorio con il dinamismo, la concretezza e il sorriso che la contraddistinguevano. Ai familiari di Paola vanno le più sentite condoglianze dell'Amministrazione comunale'.'Ha sempre fatto tutto quello che ha potuto per il bene dei cani e dei gatti ospiti nel rifugio e tutti noi sentiremo la sua mancanza' - scrivono i volontari del canile.