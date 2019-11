Concordia, nomade ruba gasolio: arrestato

Ieri notte alle 3 i carabinieri della stazione di Concordia hanno arrestato un quarantanovenne, nomade, conosciuto alle forze dell’ordine che poco prima si era introdotto in due abitazioni di Cavezzo rubando oggetti ed attrezzi vari e 3 taniche contenenti complessivamente 75 litri di gasolio. La pattuglia dei carabinieri presenti in via Martiri di Fossa di Concordia ha incrociato il fuoristrada che si è immediatamente dato alla fuga. Durante l'inseguimento il conducente del fuoristrada ha anche tentato di speronare l'auto dei carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita.