Concordia: auto si ribalta su un fianco, un ferito

Pare avere fatto tutto da sola l'auto che ieri sera, poco prima delle ore 21, si è riversata su un fianco, sulla via Don Minzoni in località Ponte San Giovanni, nel comune di Concordia. L'auto non è uscita dalla carreggiata, protetta da Guard Rail, evitando un ribaltamento. Una persona stata estratta dall'abitacolo del mezzo dai Vigili del Fuoco intervenuti con due squadre inviate sul posto da Carpi e Mirandola. La persona coinvolta è rimasta ferita ma in maniera non grave. Affidata all'asistenza dei sanitari del 118. Sul posto, per gli accertamenti del caso e per l'analisi della dinamica, che potrebbe anche essere stata causata dal tentativo di evitare un anomale, i Carabinieri della locale stazione.