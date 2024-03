Carpi, condannato per rapina e lesioni personali: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi hanno arrestato un giovane del luogo, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Deve scontare una condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione per rapina in concorso e lesioni personali. La Corte di Appello di Bologna ha infatti confermato, con sentenza divenuta irrevocabile, la condanna inflitta in primo grado, a inizio 2023, dal Tribunale di Modena.

A maggio del 2022, il giovane aveva aggredito e rapinato della propria collanina un minore che stava camminando in strada.

L’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Carpi si era concluso con l’arresto in flagranza di reato dell’autore della rapina e con l’avvio del procedimento penale che si è concluso con la condanna.

L’arrestato è stato portato in carcere.