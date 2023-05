Condominio Biscione di Carpi, espulso uno straniero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'intervento, diretto da personale del Commissariato di polizia di Carpi e composto da pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha visto verifiche presso 24 appartamenti e ha portato alla identificazione complessivamente di 43 persone.Un cittadino straniero, all’esito delle procedure di identificazione, è stato denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e, in esecuzione di provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Modena, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza, da dove verrà definitivamente rimpatriato. I controlli sono stati estesi anche alle attività commerciali sottostanti. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane e in diversi quadranti orari.