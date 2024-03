Conferenza servizi discarica Finale Emilia, il sindaco: 'Non ho firmato alcun verbale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, fa così chiarezza sulla questione del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi sulla discarica.“Ci stiamo anche già muovendo – aggiunge il sindaco Poletti – per redigere un ricorso aggiuntivo al TAR contro la determina dirigenziale Arpae del 9 febbraio 2024 che ratifica l’approvazione dell’analisi di rischio sito specifica, con cui si afferma che i limiti di accettabilità del rischio non sono superati.

Abbiamo tempo fino al 12 aprile prossimo per presentare il ricorso che stiamo preparando insieme ai nostri consulenti tecnici e legali. Entro il 24 aprile invece trasmetteremo al TAR dell’Emilia Romagna il dossier tecnico che sostiene il nostro ricorso amministrativo contro l’ampliamento”.



Il TAR esaminerà il ricorso presentato dall’amministrazione comunale il prossimo 5 giugno, mentre per il 12 giugno è prevista una nuova udienza del procedimento penale che vede il Comune di Finale Emilia parte civile.



“I ricorsi che abbiamo presentato nel 2023 – conclude Poletti – le contestazioni dei verbali della Conferenza dei Servizi, l’opposizione alla determinazione dirigenziale di Arpae del 9 febbraio scorso, testimoniano come questa amministrazione stia agendo su tutte le leve su cui è possibile intervenire per impedire l’ampliamento della discarica”.