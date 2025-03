Congressi Fdi, eletti i coordinatori di Vignola e Zocca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Continuano i congressi di Fratelli d’Italia in provincia di Modena. Oggi è toccato a Vignola e Zocca: a Vignola ha vinto Filomena Campolongo, dietologa e responsabile del Dipartimento tutela vittime di Fdi Modena, mentre a Zocca è stato scelto Gianfranco Tanari, già sindaco del Comune.



L'elezione ha visto - come sempre - la presenza del consigliere regionale Pulitanò, del senatore Barcaiuolo e della moglie, consigliere regionale Annalisa Arletti.

'E' sempre un piacere per noi vedere la partecipazione e l'entusiasmo dei nostri iscritti che settimana dopo settimana stanno creando la classe dirigente di un partito che è sempre più radicato nel nostro territorio e che porta in ogni Comune una vita politica attiva e convincente. Il successo della stagione congressuale che fratelli d’Italia sta vivendo a Modena certifica il grande entusiasmo che ruota attorno al Governo Meloni' - hanno commentato Barcaiuolo e Pulitanò.