Contatore 'truccato' con magnete: titolare concessionaria denunciato

Un trucco meccanico che funzionava, fino a quando non è stato scoperto. L'uomo, titolare di una concessionaria auto multimarche di Fiorano Modenese aveva installato un magnete nel contatore dell'energia elettrica dell'autosalone. Il risultato era rallentare se non fermare l'avanzamento del contatore stesso, nonostante l'energia utilizzata. Un vero e proprio furto, di energia individuato dall'intervento, nel concessionario, dei Carabinieri della stazione di Fiorano e dei tecnici di Enel Distribuzione. Senza scuse l'uomo, denunciato per furto aggravato e continuato di energia elettricaL'immagine (non legata ai fatti in oggetto) mostra la tecnica del magnete posto sul contatore per alterare la lettura dei consumi